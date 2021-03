Après le vent violent, la pluie. Après une bourde de Brecher (à la 2e minute, en dégageant au pied, il manque de se fabriquer un autogoal) et une volée acrobatique de Guessand (6e), Zurich. P lus particulièrement Antonio Marchesano, malin, habile, qui élimine deux joueurs dans les seize mètres lausannois avant de voir Kramer au second poteau (hors-jeu?), qui dévie du bout du pied. On joue depuis 12 minutes, le FCZ, beaucoup plus présent que Lausanne, mène déjà à la marque et manque de doubler la mise à la 30e lorsque Marchesano (encore), tente la volée dans l’axe sur un long ballon d’Omeragic.