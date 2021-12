Hockey sur glace – Lausanne réagit à Lugano mais repart bredouille

Le Luganais Bernd Wolf entouré par les deux lausannois Luca Boltshauser et Ronalds Kenins jeudi soir à la Cornèr Arena.

Douay manque son face-à-face

Le match aurait d’ailleurs pu tourner dès le début de la seconde période. Parti seul affronter le dernier rempart luganais, Douay a manqué son face-à-face. Dans la foulée, magnifiquement lancé par Fazzini, Bertaggia a mystifié le malheureux Heldner puis ajusté Boltshauser pour l’ouverture du score (24e). Un coup derrière la tête dont les visiteurs se sont rapidement relevés. À la conclusion d’un superbe revirement initié par Sekac et relayé par Genazzi, Fuchs a logé la rondelle sous la barre luganaise (29e).

Mais ce n’était que partie remise. Peu après la mi-match, alors que le LHC évoluait en supériorité numérique et avait la possibilité de prendre l’avantage, Fuchs a écopé d’une pénalité mineure lourde de conséquence. Moins d’une minute plus tard (46 secondes pour être précis), Daniel Carr a remis les Luganais sur de bons rails d’un tir du poignet imparable (33e). Puis Bertaggia, oublié par la défense vaudoise, a inscrit le but du break (37e).