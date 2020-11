Lausanne reçoit Fribourg pour le derby romand

En face, on trouve néanmoins un Fribourg qui domine ses derniers débats et caracole en tête du classement. Mais que veut dire le classement en ce moment me direz vous? Il nous donne pas mal d'indices tout de même et le plus gros indice c'est que ce classement serré entre Fribourg et Lausanne promet un match chaud bouillant à la Vaudoise aréna.