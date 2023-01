Hockey sur glace: Lausanne remporte un derby placé sous haute tension

Avertis et sous grande pression, les Lions se savaient attendus au tournant face à des Dragons en grande forme, qui restaient sur cinq succès de suite. Ils ont enfin répondu aux attentes en s’imposant (5-3) face à la formation dirigée par Christian Dubé, mettant ainsi un terme à leur spirale négative.

La lettre de la Section Ouest aux joueurs et aux dirigeants du LHC.

Tiers médian de feu

S’en est suivi un chassé-croisé haletant entre Lausannois et Fribourgeois. Lancé à pleine vitesse, Jäger a permis à son équipe de reprendre les devants (22e, 2-1). Mais Sörensen a profité du troisième power play accordé aux Dragons pour égaliser à nouveau (28e, 2-2). La fête de tirs s’est poursuivie au cours d’un tiers médian totalement débridé. Sidler (31e, 3-2), de retour du Mondial M20, puis Frick (38e, 4-2) sont encore parvenus à tromper la vigilance du néo-portier international, alors que De la Rose, à la réception d’un nouveau caviar de Sörensen, a redonné espoir à Gottéron (40e, 4-3).

Dos au mur, les visiteurs ont logiquement poussé dans la dernière période et la tension est montée d’un cran. Le penalty manqué par Raffl (52e) aurait pu coûter cher si Sörensen, qui a éclaboussé la partie de son talent, n’avait pas manqué la cage vide dans les tous derniers instants du match (58e). La délivrance pour les Lions est finalement intervenue à une seconde de la sirène finale, dans la cage vide, grâce au deuxième but de Frick (60e, 5-3).



Avec ces trois points capitaux, Lausanne s’est offert un petit répit et une réconciliation momentanée avec son public. Il a désormais six jours devant lui pour construire sur ce succès et préparer au mieux le duel importantissime contre Kloten prévu vendredi prochain à Malley. De son côté, Gottéron aura l’occasion de réenclencher la marche en avant dès mardi avec la réception d’Ajoie.