Dix. C’est le nombre de joueurs qui manquaient à l’appel, vendredi soir, dans les rangs lausannois. Pour leur troisième retour de quarantaine de la saison, les Lions devaient en effet composer sans leur lot de blessés et suspendu (Barberio) ainsi que sans six éléments annoncés malades (Douay, Gibbons, Jooris, Krakauskas, Malgin, Stephan). Avec sa profondeur d’effectif, renforcée par la convocation de trois joueurs de Swiss League et un junior, le LHC a toutefois pu présenter un alignement complet qui tenait la route. Et qui a pris le meilleur de Rapperswil (4-1).