Football

Lausanne reprend sa marche en avant

Sans rassurer, les Vaudois ont laborieusement pris le dessus sur un très faible FC Chiasso (2-1).

Malgré cela, le LS n’a pas survolé les débats comme ses supporters l’espéraient. Loin de là même. Pour qu’il prenne un double avantage peu après le quart d’heure, il aura fallu que leurs adversaires leur offrent deux authentiques cadeaux. Le premier sous la forme d’une relance de Piccinni dans les pieds de Dan Ndoye. Tout heureux de l’aubaine, le futur Niçois transmettait le ballon à Zeqiri qui le déviait hors de portée de Jacot. Dix minutes plus tard, c’est Bastien Conus qui propulsait dans son propre but un tir de Ndoye dévié par Jacot. Une grossière erreur technique car le défenseur tessinois semblait avoir le temps de dégager le ballon.

Sous les yeux de Thomas Bach

Mis un peu en confiance, le LS s’offrait ensuite plusieurs opportunités de se mettre définitivement à l’abri. En vain et sur un contre, Cygaz, seul face à Castella suite à une belle intervention défensive de Monteiro sur Balhoul, pouvait réduite le score sur le premier tir des Tessinois.

Un coup de semonce qui replongeait le leader de Challenge League un peu plus dans le doute. D’où une seonde mi-temps plus pauvre encore que la première. Pour preuve, Giorgio Contini s’est senti obligé de faire entrer les expérimentés Kukuruzovic et Schneuwly pour éviter un traumatisant accident.