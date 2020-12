parade a réalisé un forechecking payant et sorti une phase de possession dont il a le secret, avec Gibbons à la conclusion, d’une subtile déviation (1-0). On jouait la 7e minute et c’était la première fois que le LHC se montrait dangereux. Efficace.

Il en sera autrement de la suite de la soirée. Au cours d’un match plaisant, rythmé et engagé, Lausanne a eu plusieurs opportunités de faire le break. On pense aux trois situations de supériorité numérique qu’il s’est procurées (20e, 31e, 41e) et à deux autres grosses occasions en particulier (36e Hudon, 38e Almond). Il aurait pu le regretter, mais il a fini par classer l’affaire au troisième tiers, en marquant à deux reprises en 43 secondes, par l’intermédiaire de Malgin et de Conacher (53e 2-0 puis 3-0).