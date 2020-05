Actualisé il y a 1h

Canton de Vaud

Lausanne rouvre ses marchés

La ville de Lausanne rouvre ses marchés alimentaires dès samedi. Une nouveauté, des stands s’installeront aussi dans la rue Centrale.

Avec la pandémie du coronavirus, il a fallu complètement redéfinir l’espace public pour les marchés lausannois afin de respecter la norme cantonale des dix mètres de distance entre chaque stand. Keystone/archives.

La Ville de Lausanne rouvre ses marchés alimentaires dès le samedi 23 mai. Son marché principal au centre-ville se déroulera à nouveau tous les mercredis et les samedis aux horaires usuels, a indiqué mardi la Municipalité. Grande nouveauté: il s’installera aussi dans la rue Centrale les samedis matin.

Avec la pandémie du coronavirus, il a fallu «complètement redéfinir l’espace public pour les marchés» afin de respecter la norme cantonale des dix mètres de distance entre chaque stand, explique à Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois de l’économie.

Le marché du centre-ville sous sa nouvelle forme sera «donc moins concentré». Avec ses 120 marchands, il se déroulera dans les rues (Ale, St-Laurent, Haldimand, Pont) et sur les places (Riponne, St-François, Palud) habituelles. Et désormais aussi, uniquement le samedi matin, à la rue Centrale entre le Café des Artisans et le Grand-Pont, y compris les places Pépinet et Centrale. «On bloquera entièrement la circulation dans ce secteur», précise M. Hildbrand.

Pas de stands d’habits et de brocante

Sur la place de la Riponne, seuls les stands alimentaires seront possibles. Exit donc jusqu’à nouvel ordre les stands d’habits et de brocante. «Il est important de rappeler que les mesures liées au coronavirus ne permettent pas une disposition traditionnelle des emplacements et que les autorisations journalières ne sont plus délivrées jusqu’à nouvel avis», note encore la Ville.

S’agissant des marchés du boulevard de Grancy et du quartier de la Sallaz, leurs réouvertures sont prévues dès la semaine du 25 mai avec des formats bihebdomadaires. Celui de Grancy prendra place comme d’habitude, tous les lundis et les jeudis de 6 h à 13 h. Celui de la Sallaz disposera d’un jour de plus par semaine avec tous les jeudis et les vendredis de 15 h à 19 h.