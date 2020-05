Coronavirus

Lausanne rouvre son marché alimentaire

De nombreux badauds ont circulé parmi les 120 stands dans le centre de la capitale vaudoise.

Entre le retour du marché, les magasins et les terrasses, il y avait à nouveau du monde samedi matin à Lausanne.

Il est à nouveau possible de faire son marché à Lausanne.

Cette réouverture du marché alimentaire – depuis fin avril, seuls quelques stands avaient été disséminés dans toute la ville – a attiré de nombreux badauds. Et notamment dans le secteur de la rue Centrale, devenue piétonne le samedi matin pour aérer le marché et permettre une distance suffisante entre les stands.

Pas d’habits et de brocante

Dans les autres secteurs, les quelque 120 marchands annoncés se sont installés samedi aux rues (Ale, St-Laurent, Haldimand, Pont) et places (Riponne, St-François, Palud) habituelles. Sur la place de la Riponne, seuls les stands alimentaires et les fleuristes ont pu ouvrir. Exit donc jusqu’à nouvel ordre les stands d’habits et de brocante.