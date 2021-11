Hockey sur glace – Lausanne sans solution à Zurich

Ils ont toutefois éprouvé du mal en phase de transition, comme sans solution face au bloc du Z. Et ils ont dû attendre la 20e minute de jeu pour se créer leur première véritable occasion de but: un face-à-face perdu par Jiri Sekac devant Ludovic Waeber. Zurich, lui, avait trouvé l’ouverture par l’intermédiaire de Patrick Geering (12e), derrière un magnifique solo de Sven Andrighetto.

Le cross-check de Barberio

Lausanne a haussé le ton au second tiers. Mais il n’est pas parvenu à capitaliser sur son temps fort (20e-30e). Et puis il y a eu ce vilain cross-check de Barberio sur Garrett Roe (31e), sept mois après un enchaînement piquage - charge contre la bande sur Andrighetto dans le même Hallenstadion, qui avait valu au capitaine des Lions une suspension de six matches.