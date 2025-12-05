Lausanne: des policiers révèlent un racisme choquant dans des messages WhatsApp

Une enquête de la RTS révèle le contenu de groupes WhatsApp dans lesquels des policiers lausannois échangeaient des propos racistes, antisémites et sexistes.

Des conversations WhatsApp d'une cinquantaine de policiers lausannois révèlent l'ampleur effrayante de propos racistes, antisémites, sexistes et extrémistes.

Apparemment, rien ne les arrêtait: Noirs, Roms, Juifs, migrants, défenseurs du climat, personnes en situation de handicap ou femmes, la RTS a publié le contenu de quelque 2500 pages de conversations WhatsApp internes de la police lausannoise. L'analyse révèle une ampleur choquante de propos discriminatoires et extrémistes.

Dans les groupes «Pirate F» et «Les Cavaliers», auxquels participaient au total une cinquantaine de policiers et policières, des commentaires racistes, discriminatoires et antisémites ont été échangés pendant des années. Certains des agents concernés ont depuis quitté la police, d'autres sont toujours en service.

Des allusions au Ku Klux Klan

La RTS souligne la désinvolture avec laquelle les membres ont accepté ces contenus. Toute désapprobation était absente. Au lieu de cela, les propos se mêlaient à des conversations quotidiennes sur les bières après le travail, les plannings et les vacances.

On trouve ainsi dans les conversations des formulations telles que «des gens noirs qui sentent mauvais», «de bonne négresse», «de pipe faite par une Africaine» ou des allusions à des «safaris» dans le centre-ville de Lausanne. Des allusions au Ku Klux Klan apparaissent également.

Des «blagues» partagées

Un agent diffuse une «blague» dans laquelle il se moque de la prétendue omniprésence des «Arabes à Lausanne». Un autre décrit un «temps maghrébin», censé être «gris, maussade et menaçant».

Plusieurs publications glorifient Adolf Hitler. Une policière poste une photo de recrutement de la police lausannoise, ce à quoi un collègue répond: «La Gestapo recrute!», «White Power!». Ensuite, quelqu'un poste une image d'Hitler dans la conversation avec la légende: «Hitler approves».

Le sexisme est monnaie courante

Dans un autre échange, un ex-policier propose un vêtement pour 40 francs. Un collègue l'insulte alors de «sale Juif», sans aucune réaction des autres membres. Un autre publie une photo avec le commentaire: «J'ai pris un migrant sous mon aile, heureusement, ma bagnole n'a rien.» Là encore: aucune contradiction.

De nombreuses «blagues» circulent également dans les groupes. Une policière demande par exemple quel est le plat préféré d'un cuisinier trisomique. La réponse: «Trisotto». Un autre signale qu'il s'agit d'une «blague de Shoah».

De nombreux commentaires sexistes sont par ailleurs documentés. Un agent partage un article de «20 Minutes» sur un religieux saoudien qui avait affirmé que les femmes ne disposaient que d'«un quart de cerveau». Le policier approuve: l'homme a «tellement raison». Un collègue fait l'éloge: «Enfin un chic type qui aborde les sujets sérieux». Dans un autre cas, un agent commente l'arrivée d'une nouvelle collègue en ces termes: «Il y a une nouvelle petite, elle sent le petit lait».

Ils veulent sévir davantage

La frustration liée à leurs propres moyens opérationnels est également un thème récurrent dans les discussions. Après que des policiers ont dû maîtriser un homme armé près du centre cantonal pour requérants d'asile en juin 2023, et que «20 Minutes» a publié une vidéo de l'intervention, un agent a écrit qu'il aurait «perso» abattu l'homme, se moquant de la procédure pénale. Un collègue a renchéri: «Moi aussi.»

En 2020, un policier a posté une vidéo d'une intervention musclée de la police bernoise contre des manifestants. Il a commenté: «Petite dédicace à nos amis d'Extinction Rebellion qui ont été bien accueillis par nos collègues bernois». Un collègue rétorque qu'à Lausanne, les manifestants peuvent «manifester librement, forcer des chaînes de police, taguer l'Hôtel de Police, insulter la police et bloquer les principaux axes routiers de la ville», tandis que la police ne fait que donner des «sommations» sans tirer. Un autre précise qu'il ne s'agit pas d'Extinction Rebellion, mais d'une manifestation de requérants d'asile: «Bon, OK, ça reste la même race de marxistes de merde».

Un participant à la conversation se plaint en outre que les policiers n'ont plus le courage d'intervenir: «Mec, on en est venu au point que les collègues n'osent pas tirer.» «C'est exactement ça», confirme un autre.

