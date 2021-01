Le nouveau dispositif aura pour fonction de sensibiliser les usagers et usagères motorisés sur l’impact de leurs véhicules et de leur façon de conduire sur l’environnement sonore. A l’instar des avertisseurs de vitesse excessive, il sera muni d’un panneau qui indique «Bruit» dès que sont dépassés les 83 décibels, seuil au-delà duquel le bruit a des conséquences négatives sur la santé.

«Nous mettons un point d’honneur à lutter contre le problème des nuisances sonores liées à la circulation et prenons très au sérieux cette question majeure pour le bien-être et la santé des Lausannoises et des Lausannois», souligne dans le communiqué Florence Germond, conseillère municipale en charge du Service de routes et de la mobilité.