Vente de cannabis: Lausanne se lance dans le deal légal pour concurrencer le marché noir

La Ville de Lausanne a annoncé, mardi matin, le lancement d’un projet-pilote de vente de cannabis mené de concert avec les villes de Genève, Berne, Bâle et Zurich, en partenariat avec Addiction Suisse. Il sera lancé à la fin de cette année pour une durée de quatre ans et demi. «La vente sera confiée à l’association à but non lucratif Cann-L, qui vise à offrir une alternative responsable au cannabis illégal», a rappelé l’élue socialiste lausannoise, Emilie Moeschler, responsable de Direction des sports et de la cohésion sociale.