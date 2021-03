Après trois défaites consécutives, on attendait du LHC qu’il réagisse. Alors, certes, l’entame de rencontre a plutôt respiré la fébrilité, mais derrière, les Lions ont su se mettre à l’endroit pour prendre deux longueurs d’avance en deuxième partie de tiers initial. Genazzi (11e , 1-0) et Frick (19e , 2-0) ont profité de bons services signés Emmerton et Krakauskas pour valider l’impression visuelle au tableau d’affichage.