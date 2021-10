Super League – Lausanne se rend à Berne pour affronter YB

Voici l'état du classement après dix journées, YB doit encore rattraper un match contre Lugano. Les Bernois semblent moins supérieurs cette saison que les précédentes. Il doivent gagner ce soir pour reste au contact de la première place. Les Lausannois sont eux à l'autre bout du classement, luttant pour remonter au-dessus de la barre et fuir ces deux dernières places synonymes de relégation et de barrages. Les Vaudois ont gagné leur première rencontre dimanche dernier, peuvent rêver et voir leur saison décoller.