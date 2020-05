Hockey sur glace

Lausanne se serait entendu avec Brian Gibbons

Selon nos informations, l’attaquant américain des Carolina Hurricanes (32 ans) devrait débarquer chez les Lions en vue de la saison 2020-2021.

L’ailier (capable de jouer au centre) n’a été aligné que 15 fois dans la prestigieuse ligue du monde en 2019-2020. Il y compte toutefois 214 apparitions en carrière (70 points dont 27 buts); sous le chandail de Carolina, d’Ottawa, d’Anaheim, de New Jersey, de Columbus et de Pittsburgh. En AHL, Brian Gibbons totalise 190 points (64 buts) en 393 matches , dont 18 inscrits cette saison avec les Charlotte Checkers (26 rencontres et quelques blessures ) . Il a par ailleurs remporté le championnat de NCAA à deux reprises avec Boston et décroché la médaille de bronze au Mondial 2018 avec les Etats-Unis.