Lausanne au centre des regards pour le centenaire du Kurdistan divisé

La commémoration de la signature du traité définissant les frontières de la Turquie, au détriment d’un potentiel État Kurde, sera l’occasion de nombreux événements et d’un grand rassemblement suivis depuis toute l’Europe.

Découvrez les clés historiques pour comprendre les cent ans de lutte du peuple kurde. 20 minutes

C’est sur les mêmes marches du Palais de Rumine que, près de 100 ans après la signature du Traité de Lausanne définissant les frontières de la Turquie moderne, des Kurdes de toute la Suisse ont brandi drapeaux et micros ce lundi. L’objectif de ce rassemblement, retransmis en direct sur la principale télévision kurde internationale: lancer les commémorations de cet événement considéré comme tragique et révoltant par cette minorité ethnique, aujourd’hui répartie entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie.

Des politiciens romands sont venus soutenir le mouvement, comme ici Céline Misiégo, conseillère communale POP à Lausanne, qui a appelé la Suisse à dénoncer ce traité. rmf

Dix mille Kurdes à Lausanne?

Pour marquer le coup, la communauté kurde de toute l’Europe prévoit une série d’événements durant tout le printemps et jusqu’au 24 juillet, date de la signature du traité. Outre un festival, des projections et des tables rondes destinées à faire mieux connaître l’histoire du Kurdistan, Lausanne accueillera un «Tribunal des peuples» destiné à juger symboliquement les responsables de crimes de guerre à l’encontre des Kurdes, ou encore une conférence réunissant les partis et institutions kurdes de toute l’Europe.

C’est à Lausanne que le traité scellant le destin du peuple kurde a été signé, le 24 juillet 1923.

Point d’orgue: une grande manifestation ayant pour objectif de réunir 100’000 kurdes le 22 juillet. Selon plusieurs voix présentes ce lundi, le chiffre est plus symbolique que réaliste, mais l’événement attirera les foules, s’accordent-elles tout de même. Pour Illias Panchard, conseiller communal vert, le risque est toutefois réel que des sympathisants du régime turc «interfèrent» avec ces événements; il appelle donc les autorités suisses à être particulièrement attentives.

«Erdogan assassin»

La colère était palpable dans les voix des orateurs présentant ce programme lundi. Un peuple «nié, bafoué, massacré» à cause de la décision des «pays occidentaux colonialistes» de ne pas garantir un territoire aux Kurdes lors de la création de la Turquie actuelle, ont scandé les représentants de quelques unes des plus de cinquante organisations rassemblées pour l’occasion. Des slogans comme «Erdogan assassin» ou «État turc fasciste» ont aussi résonné sur la Place de la Riponne.