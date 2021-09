Vaud - Lausanne sera la première à généraliser le 30 km/h nocturne

À partir de la mi-septembre, la capitale vaudoise va être parsemée durant sept semaines de 610 nouveaux panneaux de signalisation. Ils indiqueront les nouveaux préceptes lausannois en matière de circulation routière nocturne: de 22h à 6h, la vitesse des véhicules dans de nombreuses rues sera strictement limitée à 30 km/h . Le but? Réduire les nuisances sonores .

Casse-tête non réglé avec les véhicules des sauveteurs

Les bus TL y seront aussi contraints, tout comme les véhicules de sauveteurs avec leur gyrophare bleu, «même s’il existe un consensus politique en Suisse pour ne pas leur compliquer la vie avec ça lors de leurs interventions», a déclaré mardi la Conseillère municipale Florence Germond. L’OFROU a refusé d’entrer en matière pour leur accorder une exception, mais la socialiste lausannoise estime que désormais la balle est dans le camp de sa camarade de parti Simonetta Sommaruga à la tête du Département fédéral de l’environnement et des transports.

Une limitation à 30 km/h n’équivaut pas à une zone 30

Comme il s’agit de nouvelles limitations de vitesse généralisée la nuit et non de l’instauration de zones à 30 km/h, les règles qui prévalent avec celles-ci ne s’appliqueront pas; comme la possibilité aux piétons de traverser où ils veulent et la priorité à droite.