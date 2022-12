Anne Sila: le concert à Lausanne sera particulier pour moi

La chanteuse est connue autant pour sa magnifique voix que pour son large sourire. Imago

Anne Sila, 32 ans, s’est imposée comme une des grandes voix de la chanson française de ces dernières années grâce à son timbre délicat et son impressionnante technique vocale. C’est avec le répertoire de son album «À nos cœurs», sorti en 2021, et quelques titres de sa galette «Madeleines», dévoilée il y a très peu de temps, que la finaliste de «The Voice» en 2015 et gagnante de «The Voice All Stars» en 2021, sera sur scène le 15 décembre à la Salle Métropole de Lausanne.

Comment se déroule votre tournée?

Je crois que c’est la plus belle que j’ai jamais réalisée. Je suis très heureuse de la façon dont on arrive à embarquer les gens. J’ai des musiciens qui jouent pour de vrai, sans bande-son, donc ça donne un spectacle très vivant. Sur scène, on réagit tous en fonction de ce qu’on ressent dans le public.

Cet esprit live, c’est une volonté de votre part?

Complètement. Je voulais quelque chose de réel, qu’on puisse tout changer en l’espace de deux minutes. Ça ne m’intéressait aucunement d’avoir un truc figé, réglé au millimètre près, et je pense que les gens n’ont plus. S’ils veulent écouter un album, ils peuvent le mettre chez eux.

Combien êtes-vous sur scène?

Cinq. Je suis accompagné d’une pianiste, d’un batteur, d’un guitariste et d’un bassiste. Certains, je les connais depuis très longtemps, d’autres pas. Depuis, on est tous devenus de très bons amis. Quand on part donner des concerts, on est contents comme si l’on partait en colo.

Vous vous réjouissez de votre concert à Lausanne?

Oui! Ce sera une date particulière pour moi. Non seulement ce sera l’une des dernières de ma tournée, mais aussi parce que mon papa n’habite pas très loin de Lausanne. Je vais profiter d’aller le voir et me balader près de votre lac. Je me réjouis encore plus que c’est ma saison préférée. Il fait froid, il pleut, tout le monde déteste ça… moi j’adore.

Quel est votre secret pour toujours afficher un large sourire?

Il est simple. Quand je fais quelque chose que j’aime, je souris. Depuis quelque temps, je suis gâtée.

Vous avez sorti «Madeleines» le 25 novembre. Que peut-on dire sur ce disque?

C’est un album de reprises de chansons qu’écoutaient mes parents et mes grands-parents. Ce sont des titres que j’ai adorés quand j’étais gamine et j’avais envie de les partager avec les gens, de leur donner une nouvelle vie.

Pourquoi ce retour dans le passé?

Le déclic est venu quand j’ai fait la reprise de «Je reviens te chercher» de Gilbert Bécaud à «The Voice All Stars», qui a été très appréciée par un public jeune, qui semblait la découvrir. Je me suis dit: «Attends, il y a plein de chansons qu’il a loupées. Il faut que je les lui donne».

Ne craignez-vous pas que l’étiquette de «The Voice» vous colle à la peau toute la vie?

Pour moi, ce n’est pas un problème si elle ne s’enlève jamais. C’est grâce à elle que j’ai été mise en lumière, que mon travail au quotidien, que ce soit pour le chant ou pour la musique, est désormais exposé.

L’album «À nos cœurs» est sorti en 2021, «Madeleines» en 2022. Quelle est la suite?