Hockey sur glace: Lausanne, seule équipe romande victorieuse sur cinq

Le gardien letton à licence suisse, qui fêtait sa 18 e titularisation de suite au Tessin, a été contraint de quitter prématurément ses coéquipiers et de céder sa place dans la cage lausannoise à Tobias Stephan après avoir reçu un «mauvais» puck. Mais Cristobal Huet, l’entraîneur des gardiens du LHC, s’est voulu rassurant. C’est donc plutôt sereinement, et depuis les tribunes, qu’il a pu assister à la solide performance de Tobias Stephan, introduit à la mi-match alors qu’Ambri venait de remonter un débours de deux buts (23 e Bürgler 1-2, 27 e Chlapik 2-2).

À ce moment-là, les Léventins avaient pris le momentum de la partie et tous les éléments semblaient se liguer contre les Lions. Mais Robin Kovacs ne l’entendait pas de cette oreille. Le top scorer du LHC profitait du premier jeu de puissance accordé à son équipe pour transpercer Janne Juvonen d’un tir du poignet imparable et permettre à Lausanne de repasser en tête (34 e , 2-3).

Pour la réception de Bienne jeudi soir (19 h 45) à la Vaudoise aréna, Lausanne devra montrer le même réalisme et la même efficacité s’il entend s’imposer. Car ce sont assurément ces deux ingrédients qui lui ont permis de sortir de la glace en vainqueur.

Bienne s’incline face à Davos

C’est finalement dans le deuxième tiers que les locaux ont fait la différence, et en moins de septante secondes. À la 28 e minute tout d’abord, grâce à Julian Schmutz, tout juste remis d’une maladie, puis une minute plus tard grâce à un goal de David Stampfli sur un assist de Simon Knack. Davos a inscrit encore un troisième goal à la 50 e grâce à une très bonne construction d’Andres Ambühl qui a permis à Klas Dahlbeck d’inscrire le 3-0.

À la fin, c’est toujours Ajoie qui cède

Le HC Ajoie s’enfonce un peu plus encore au classement, où son retard ne cesse de grandir sur la 12 e place (à 11 longueurs de Lausanne), comme dans la crise, avec ce neuvième revers d’affilée concédé face au EHC Kloten (1-2). Comme trop souvent depuis un mois, il a lâché prise dans l’ultime tiers alors qu’il menait au score (1-0) après 40 minutes de jeu.

Après une première période de mise en chauffe, ce duel a gagné en intensité lors de la suivante. Ajoie a progressivement haussé le ton, un peu au moins, et pris le jeu à son compte. Pendant cet intervalle de dix minutes (entre la 25 e et la 35 e ), les Aviateurs se sont avant tout contentés de défendre.

Cette période de domination locale a logiquement abouti au 1-0, tombé de la canne de Hazen, plus solide que son défenseur adverse dans le «slot» pour inscrire sa neuvième réussite de l’automne (32 e ).

Prétendre alors que cette escouade à la fébrilité chronique avait fait le plus dur pour enfin s’extirper de cette spirale négative dans laquelle elle tourbillonne depuis un mois paraissait cependant prématuré. Son histoire récente devait lui rappeler que rien ne devait être tenu pour acquis. N’a-t-elle pas concédé la défaite lors de ses quatre précédentes rencontres disputées à domicile quand bien même elle menait au score après 40 minutes?

Non rien n’était fait et Kloten l’a rappelé à cette lanterne rouge en souffrance en égalisant à moins de dix minutes du terme (Aaltonen, 52 e ). Les Zurichois auraient même pu s’imposer avant la sirène finale si la jambière de Tim Wolf, prompt dans son déplacement, n’était pas venue contrer un envoi de Schreiber dans la minute suivante.

La victoire s’est finalement jouée très vite en prolongation. Après 17 secondes, Eric Faille, parfaitement décalé par le topscorer Ang, enfonçait un peu plus encore des Ajoulots qui se déplacent mercredi soir déjà à Zurich.

GE Servette crucifié par Tyler Moy

Quatre jours après son revers à domicile contre Berne, Genève-Servette a concédé une deuxième défaite consécutive aux Vernets face à Rapperswil en prolongation (2-3). Les Aigles, qui ont eu les occasions pour faire la différence, ont manqué de constance et ont fait preuve d’un peu de facilité. Les «Lakers» étaient eux bien organisés et ont profité de tous les coups à fond. C’est l’ancien du GSHC, Tyler Moy qui a donné la victoire aux siens.

Les vingt minutes initiales de cet affrontement ont été quelque peu paradoxales puisqu’elles ont offert quatre buts aux spectateurs alors que les occasions franches n’étaient pas nombreuses. Les Grenats ont pu ouvrir la marque par Miranda (5e), trouvé seul dans le slot par Tömmernes. Ils auraient même pu doubler la mise lorsque Hartikainen a touché le poteau (8e), au lieu de ça c’est Rapperswil qui a égalisé en jeu de puissance par Moy (10e), l’ancien servettien. Tout s’est accéléré à la 18e, Tömmernes a pu allumer Nyffeler à bout portant mais seulement 20 secondes plus tard, Dünner a pu battre Descloux, masqué par son défenseur Maurer.

Dès le retour des vestiaires, les Aigles ont bénéficié d’une chance en or de reprendre les devants avec un 5 contre 3 pendant 1’35. Hélas pour eux, le quintet présent sur la glace – les cinq étrangers – a fait preuve de facilité et de suffisance en voulant chercher à tout prix le jeu parfait. Malgré des chances nettes de marquer de part et d’autre, les deux équipes ont été contraintes de disputer la prolongation. À ce petit jeu, c’est Tyler Moy qui a offert la victoire aux Saint-Gallois.