Hockey sur glace : Lausanne s’impose à Fribourg, Bienne fesse Genève

Le LHC, qui peinait tant à marquer depuis le début de la saison, a enfilé cinq buts à un Fribourg Gottéron sans réaction. A domicile, les Seelandais n’ont laissé aucune chance aux Aigles, alors qu’Ajoie a été sèchement battu à Berne.

Les Lions ont mérité leur succès sur la glace fribourgeoise. Pascal Muller/freshfocus

Entre une équipe qui vient de perdre ses trois derniers matches et une formation qui pêche depuis le début de la saison à la réalisation – et pas que... -, on imaginait bien que, plutôt que du hockey lumière, on aurait droit à pas mal de cafouillages, de mauvaises passes, de mauvais choix. Et, malheureusement, on ne fut pas déçu. Et quand Gottéron profita de la première situation spéciale pour ouvrir la marque, on se dit que Lausanne allait encore passer une sale soirée.

On se trompait. Complètement. Car c’est bien Gottéron qui allait se liquéfier pendant la période intermédiaire, à l’image de Reto Berra qui, après l’arrêt le plus spectaculaire de ce début de saison (13e minute) allait connaître un douloureux passage à vide peu avant la mi-match – deux buts en septante secondes, un troisième alors que Fribourg jouait avec un homme de plus! No comment...

Vraiment, pas de commentaires? Que non point. Parce que le LHC n’a pas seulement profité des errances fribourgeoises, il est allé chercher cette victoire. On raconte qu’à l’entraînement de lundi, John Fust avait remonté les bretelles de ses gars. Eh bien, l’effet a été remarqué. Remarquable. Crispés en début de match, les Lausannois se sont ensuite détendus. Et on sait depuis longtemps que c’est la meilleure recette pour réussir les gestes qu’on ne maîtrisait plus ces derniers jours. Pour trouver la faille, aussi, alors que jusque-là, le jeu d’attaque de Lausanne avait été d’une crasse pauvreté.

Et là, soudainement, un peu parce que Fribourg a commis beaucoup trop d’imprécisions, d’erreurs, mais beaucoup parce que les Lausannois se sont enfin trouvés, le LHC s’est imposé. Et ce sont bien les Dragons qui se retrouvent dans leurs petits patins. Parce qu’on a attendu en vain une réaction de leur part, parce que, une fois encore, il y a eu beaucoup trop d’imprécision dans leur jeu. Et parce que, dans leurs cages respectives, Stephen a été meilleur que Berra; cela ne fait pas tout, mais cela a fait beaucoup ce mardi soir à la BCF Arena.

FRIBOURG GOTTÉRON – LAUSANNE 2-5 (1-1 0-3 1-1) BCF Arena. 6520 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Di Pietro; Obwegeser et Progin. Buts: 12e Sprunger (Gunderson, Di Domenico/5 c 4) 1-0, 14e Rat (Frick, Heldner) 1-1, 26e Riat (Emmerton) 1-2, 27e Jäger (Genazzi) 1-3, 29e Bertschy (Emmerton, 4 c 5) 1-4, 48e Sprunger (Di Domenico, Berra, 5 c 4) 2-4, 50e Fuchs (Kenins) 2-5. Fribourg: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Diaz, Jecker; Sutter, Furrer; Dufner; Sprunger, Desharnais, Mottet; Brodin, Bykov, Di Domenico; Rossi, Walser, Jörg; Marchon, Schmid, Herren. Entraîneur: Christian Dubé. Lausanne: Stephan; Glauser, Barberio; Gernat, Marti; Heldner, Frick; Genazzi;, Riat, Emmerton, Sekac; Bozon, Bertschy, Baumgartner; Jäger, Fuchs, Kenins; Arnold, Maillard, Douay. Entraîneur: John Fust. Notes: Fribourg sans Kamerzin (blessé); Jobin est surnuméraire. Retour de Barberio, Varone est ainsi surnuméraire. Almond est toujours blessé. Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

Bienne n’a fait qu’une bouchée de Genève

Il n’y a pas vraiment eu photo entre un leader à qui tout sourit et une équipe de Genève-Servette amputée et dépitée. A domicile, les Sellandais ont sèchement battu les Aigles 6-0.

En ouvrant le score, Damien Brunner a mis son équipe sur orbite. freshfocus

Ajoie a à nouveau manqué son entrée en matière

Fessé 6-0 mardi soir à Berne, le HC Ajoie n’a jamais été en mesure de rivaliser avec les joueurs de la capitale.

L’Ours était trop fort pour les Jurassiens. freshfocus

Lugano fait tomber le champion

Le HC Lugano s'est imposé mardi 3-2 après prolongation contre Zoug. Pourtant, c'est Jan Kovar qui avait ouvert le score pour le champion en titre lors du premier tiers. Mais Mikkel Boedker a rétabli la parité en fin de tiers médian. Mark Arcobello, à 51 secondes de la fin du match, croyait avoir donné un avantage décisif à la troupe de Mc Sorley en infériorité numérique. Mais Carl Klingberg a égalisé à la dernière seconde. Lors de la prolongation, Alessio Bertaggia a offert la victoire aux Tessinois.

Langnau, corrigé lors de ces deux derniers matches, a rectifié le tir à Davos (4-5 ap). Les Tigers, pourtant menés de 3 longueurs à moins de 10 minutes du terme, ont réussi à égaliser. Et à passer l'épaule grâce à Jesper Olofsson lors de la prolongation.

En s'imposant 0-3 sur la glace d'Ambri-Piotta, les Lakers ont enchaîné un deuxième succès consécutif. Roman Cervenka, auteur d'un doublé, et Nando Eggenberger ont été les bourreaux des Léventins.

Le HCC cartonne, Sierre tombe, Langenthal reste leader En Swiss League, la soirée a été belle pour les hommes de Thierry Paterlini dans une partie qui a été maîtrisée. Les Chaux-de-fonniers ont largement pris la mesure de Zoug Academy sur le score de 6-0. Le HC Sierre est de son côté tombé à la maison contre Thurgovie (5-2). Menés de trois longueurs après 6 minutes et 49 secondes, les hommes de Dany Gelinas ne sont pas parvenus à revenir au score. Les Ticino Rockets ont passé de leur côté une sale soirée alors qu'ils accueillaient Kloten. Les Tessinois n'ont rien pu faire pour empêcher un score fleuve (7-1), alors que leurs adversaires comptaient 38 frappes cadrées. Le leader Langenthal s'est offert Winterthour (4-2). Après un début de match serré, les Bernois ont pris deux longueurs d'avance à la 37e, puis de nouveau à la 57e dans un choc qui a tenu intéressant.