Hockey : Lausanne s’impose, Ajoie encore battu

Le LHC est allé chercher trois précieux points à Ambri (3-5). De leur côté, les Jurassiens n’ont pas trouvé la solution à Bienne (3-0).

Le Biennois Etienne Froidevaux sème le trouble dans la défense ajoulote. Martin Meienberger/freshfocus

Mission accomplie pour Lausanne. En s’imposant vendredi soir à Ambri (3-5), les Lions n’ont pas laissé filer de précieux points face à une formation moins bien classée. Fondamental alors que le sprint final pour l’accession directe aux play-off de National League bat son plein.

Mais rien n’a été simple à la Gottardo Arena. À l’image des trois premiers duels de la saison (3-2 à chaque fois), Léventins et Vaudois ont globalement fait jeu égal. Mais, pour la troisième fois de l’exercice, ce sont bien les hommes de John Fust qui ont quitté la glace avec le sourire.

Almond fait le break

Gernat et ses coéquipiers ont d’abord dû faire le dos rond au cours des cinq minutes initiales. Avant qu’un power-play, salvateur, ne lance véritablement leur rencontre. De retour dans l’alignement lausannois après avoir décroché le bronze aux Jeux olympiques de Pékin, le défenseur slovaque a magnifiquement converti une triangulation initiée par Sekac et relayée par Genazzi (7e). Puis le ciel est tombé une seconde fois sur les casques léventins lorsqu’Almond, d’une déviation involontaire du patin, a fait le break 51 secondes plus tard (8e).

S’en est suivi un chassé-croisé haletant entre les deux équipes, sans qu’Ambri ne parvienne toutefois à recoller au score. Marti (26e, 1-3) et Bertschy (46e, 3-5) en ont profité pour inscrire de superbes réussites, alors que le néo-tessinois Conacher (29e, 2-3) s’est rappelé au bon souvenir de son ancien employeur.

Malgré ce succès, les Lions ont du pain sur la planche avant la réception de Rapperswil ce samedi soir (19h45) à la Vaudoise aréna. Le coaching-staff bénéficie ainsi de moins de 24 heures pour apporter des ajustements primordiaux s’il entend enchaîner face aux Saint-Gallois. Gageons que John Fust et ses assistants mettront l’accent sur le box-play, plus que déficient vendredi soir avec trois buts encaissés (25% de réussite dans l’exercice).



Ajoie a souffert conte Bienne

Le contexte qui entourait cette affiche entre voisins de l’Arc jurassien revêtait inévitablement un caractère particulier. Pour la première fois depuis huit ans, un autre homme que Gary Sheehan se dressait sur le banc ajoulot. Julien Vauclair, qui officiera jusqu’au terme de l’exercice, arrivera-t-il à redonner vie à un collectif en totale perdition, défait à 18 reprises d’affilée avant la pause olympique dont un dernier revers 11-0 à Zoug ?

Depuis l’éviction du duo Sheehan/Léchenne, l’ancien défenseur international et nouveau manager général du club a eu trois semaines pour remettre en l’état ce qui pouvait l’être. Pas de révolution de palais, c’est évident, mais les quelques petits ajustements opérés ont rendu le cancre de National League moins friable, moins vulnérable. Après deux succès amicaux obtenus contre Bienne, justement, et Berne plus récemment, ce retour à la compétition devait donc permettre de voir ce que les joueurs de Porrentruy avaient encore dans le bide. Face à un concurrent qui bataille pour une place dans le top-6, cette reprise n’avait rien d’un test à blanc même si une défaite ou une victoire n’aurait rien changé d’un point de vue comptable.

Pris à la gorge d’entrée de jeu, Ajoie a souffert. La consigne donnée par l’entraîneur Antti Törmänen était de solliciter le plus souvent et le plus rapidement possible le gardien visiteur. Quatre frappes menaçantes et une rondelle qui termine sa course sur la ligne de but, le tout après seulement 51 secondes de jeu: le décor était planté. Coup de pouce du destin ou premier « effet Vauclair », le HCA n’a pas cédé. Ni à la panique, ni l’ouverture du score.Et bien que souvent dominé, il a également eu sa chance de prendre les devants. Comme à la 7e minute, lorsque Guillaume Asselin a trouvé la barre transversale de la cage gardée par Joren van Pottelberghe. Face au dispositif dressé par la paire Vauclair/Rothen, les Biennois ont peiné. Ils ont parfois paru à court d’idée et de solution. Et lorsque cette dernière se présentait à eux, ils ne l’utilisaient pas de manière licite (but de Hügli invalidé car marqué de la main à la 24e) ou à bon escient (rupture manquée de Künzle menée à 4 contre 5 à la 26e).

10 matches en 16 jours

Passé le cap de la demi-heure, on s’est mis à imaginer une première victorieuse pour le HCA en version Vauclair, l’avènement d’un hockey nouveau à l’aube de cet intense sprint final qui le verra disputer 10 matches en 16 jours. Car si sur le front de l’offensive, les peines à générer le danger sont toujours aussi grandes, la stratégie défensive élaborée laissait entrevoir une perspective plutôt réjouissante durant une moitié de match au moins. Le temps que Luca Hischier ne trompe Tim Wolf en supériorité numérique suite à une punition infligée à Arnaud Schnegg (32e). En l’espace de 6’41, le HC Bienne a pris son envol.

Ce 3-0 à la deuxième pause n’était que le reflet, somme toute assez correct, de l’influence seelandaise dans le jeu. Le nombre de tirs adressés par chaque équipe – 11-6 pour Bienne dans le tiers initial – est d’ailleurs passé à 18-6 dans la période médiane. Et quand on sait les difficultés rencontrées par les Ajoulots pour inscrire ne serait-ce qu’un but, cet écart de trois longueurs levait ainsi le voile sur l’issue de ce quatrième derby de la saison. Jamais au passage le néo-promu n’a réussi à marquer davantage qu’une réussite par match à son voisin du Seeland.

Ce dernier, qui paraissait en petite forme au moment d’atteindre la pause olympique (un succès lors de ses quatre derniers matches) s’est fait du bien avant un déplacement mardi chez un autre voisin de palier, le CP Berne. Ajoie accueillera lui Zurich samedi à Porrentruy.



Berne fait carton plein contre Langnau

Les Ours ont remporté le quatrième et dernier derby bernois de la saison de National League contre les Langnau Tigers (3-1), grâce à des buts de Thierry Bader, Joshua Fahrni et Colin Gerber. Pour ne rien gâcher, le CP Berne termine invaincu cet hiver contre son voisin cantonal. Cette victoire permet à Berne (10e, 56 points, soit sept d'avance sur Ambri) de respirer un peu dans l'optique d'une participation aux pré play-off. Dans les autres rencontres de la soirée, Lugano a été battu par Zoug 2-3, tandis que Zurich s'est défait de Davos 4-3.