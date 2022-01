Hockey sur glace – Lausanne s’impose sur courant alternatif

C’était, pour Lausanne HC, une rencontre « capitale » à gagner à tout prix. Une de ces parties, inscrites en « gros caractère » qu’il ne fallait pas rater, surtout avant la venue dimanche d’Ambri et d’un classement si serré derrière les six premiers. Après avoir battu les Genevois, samedi passé, le LHC ne pouvait pas laisser filer ce match face à Berne, un des concurrents directs au classement…

S’il y a eu trois bonnes minutes en début de partie, le reste du premier tiers a été dominé par les Bernois déjà bien en verve mardi à Bienne. Heureusement pour le LHC, le portier des Lions était dans un grand soir. C’est finalement un contre rondement bien mené qui a permis, contre toute attente, à Martin Gernat de libérer ses coéquipiers. Du moins le croyait-on. Car Berne, qui avait dominé tant et plus jusque-là, a fini par égaliser juste avant la première pause. Un but signé Justin Jeffrey qui s’est rappelé au bon souvenir de son ancien club, profitant d’un bon travail de Gerber et de Moser. Le visiteur n’avait rien volé, loin de là. Et ce n’était pas fini.