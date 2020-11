On se demandait à quel point le LHC souffrirait d’un manque de rythme, après une période de 23 jours sans compétition (trêve et quarantaine). L e score à la première sirène (3-0) pourrait laisser penser que les Lions étaient parfaitement en jambes et au-dessus de Fribourg-Gottéron, mardi. Comme si de rien n’était. Et cela même sans le redoutable Hudon (surnuméraire).