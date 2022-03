Hockey – Lausanne s’offre Gottéron et passe sur la barre, Bienne perd à Ambri

Le LHC, qui n’a plus encaissé le moindre but depuis désormais 189 minutes, a son destin entre ses mains. S’ils engrangent six points contre Ge/Servette, samedi, et Berne, lundi, les Lions termineront automatiquement au-dessus de la barre. Malgré un Berra magistral et auteur de 43 arrêts, ils ont battu Gottéron grâce à Almond (7e) et Paré (60e/cage vide). C’est devant des gradins combles – pour la première fois de la saison – que les Vaudois sont allés chercher ce succès mille fois mérité.