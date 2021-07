Football - Lausanne s’offre le FC Sion en amical

Zeki Amdouni a inscrit le premier but pour les Lausannois.

Le coup d ’ envoi était prévu à 17 h 30, au Stade de Charnot à Fully. Mais le LS était un peu en retard et Thomas Castella, le gardien lausannois , a souri à l ’ arbitre en lui indiquant que c ’ était le « quart d ’ heure vaudois » . Heureusement pour le LS, Zeki Amdouni était lui bien à l ’ heure et l ’ ancien du SLO a fait d ’ entrée ce qu ’ il sait faire de mieux: marquer (3e).