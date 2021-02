Genoni est masqué par Kenins et encaisse le deuxième but lausannois.

Face au leader du championnat de National League, le Lausanne HC avait décidé de durcir le ton, mardi soir à la Vaudoise aréna. Mais au cours d’une période initiale physique, intense et hachée par les pénalités (5x2’), c’est Zoug qui a trouvé l’ouverture en premier, sur un tir de Klingberg (18e 0-1). Le même Klingberg a eu l’occasion de faire le break dès l’entame du tiers médian. Mais l’attaquant suédois n’a pas réussi à remporter son face-à-face devant Boltshauser (aligné en l’absence de Stephan, malade). Et derrière, Bozon a égalisé (22e 1-1).

L’orage passé, Lausanne est reparti de l’avant et a pris l’avantage sur un tir du poignet précis de Gibbons (37e 2-1). Avant de faire le break par l’intermédiaire de son quatrième bloc (49e Douay 3-1) puis de tuer le match dans la cage vide (59e Bozon 4-1) et avec un nouveau but signé Bertschy (59e 5-1). De quoi entamer idéalement une semaine qui le verra affronter deux autres équipes du haut du tableau, FR Gottéron vendredi et Zurich dimanche.