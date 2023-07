Football: Lausanne s’offre l’«Ineosico» contre Nice

Un bon millier de spectateurs étaient présents vendredi au Bois-Gentil. Robin Carrel

Un seul athlète vêtu de noir et rouge et portant les couleurs d’Ineos s’est imposé vendredi: Michał Kwiatkowski. Le Polonais de l’équipe cycliste l’a emporté au sommet du Grand Colombier sur le Tour de France, alors que l’OGC Nice, dans ses couleurs habituelles, a quant à lui cédé au Bois-Gentil, à Lausanne et devant un bon millier de spectateurs, face à son «petit frère», propriété lui aussi de la compagnie faisant dans la pétrochimie.

Entre une équipe vaudoise qui commence son championnat dans une semaine à Berne et des Français qui viennent de reprendre l’entraînement, il n’est pas simple de tirer de grands enseignements. Ludovic Magnin peut toutefois constater qu’Aliou Baldé est toujours percutant – joli dribble et frappe dans la lucarne à la 14e –, qu’Olivier Custodio a toujours de l’abattage – 2-0 d’un tir dévié à la 18e – et que la présence physique de Kaly Sène à la pointe sera précieux – belle reprise sur corner à la 25e.

Début de campagne pour Nice

Le LS termine ainsi sa série de matches amicaux sur une bonne note, après avoir perdu contre Yverdon (1-2) et Nyon (1-2), partagé l’enjeu avec Neuchâtel Xamax (1-1) et battu Sion (3-1) ces derniers jours. Ce n’est pas le coup franc magistral de Sofiane Diop à la 53e minute qui a remis la victoire lausannoise en cause, même si les Vaudois ont bien plus subi le jeu après la pause.