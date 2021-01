Pour son premier match depuis trois semaines, le LHC ne pouvait pas espérer meilleur scénario, vendredi soir à Ambri. Après deux minutes et trente-cinq secondes, les Lions faisaient déjà la course en tête, grâce à un tir du poignet précis de Frick. On se demandait quel visage les hommes de Craig MacTavish afficheraient après leur longue quarantaine, marquée par 10 cas positifs. Une chose est sûre: malgré les circonstances (et le voyage), il ne leur a pas fallu trop de temps pour se remettre dedans.