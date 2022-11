Vaud: Lausanne songe déjà à un prolongement du m2 et du m3

Plan directeur communal entériné

C’est par une salve d’applaudissements à 23h10 que le Législatif a salué l’approbation du Plan directeur communal ou PDCom. Après huit heures de débats réparties sur deux séances ce document d’envergure, qui esquisse le Lausanne des vingt prochaines années, a été approuvé par 52 oui contre 17 non et 2 abstentions. Cet outil de planification de la capitale olympique et quatrième ville de Suisse se décline autour de quelques axes principaux: urbanisation, mobilité, environnement et économie. Quant à la perspective de la généralisation du 30 km/h, un changement de taille a été opéré. Lausanne ne veut plus «fixer» cette limitation de vitesse sur l’ensemble du réseau mais, désormais, la Ville veut «viser» le 30 km/h généralisé.