Vaud : Lausanne souhaite autoriser la baignade tout le long des quais d’Ouchy

«Les possibilités de se baigner dans des lacs ou des rivières et les animations saisonnières des rives constituent des atouts indéniables. Ils contribuent à la qualité et à l’attractivité de la vie urbaine», a déclaré Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la sécurité et de l’économie, dans un communiqué diffusé mardi. L’installation de trois nouvelles buvettes temporaires au bord du lac et d’une zone de baignade éphémère en 2022 ont donné à Lausanne une «touche méditerranéenne» au cœur d’un été caniculaire.