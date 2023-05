Le Lausanne-Sport promu en Super League

Ludovic Magnin (à g.) et Anel Husic aux anges après le match nul du Lausanne Sport face à Aarau. Il est synonyme de promotion.

Les clubs vaudois ont fait fort samedi. Le SLO a gagné sa place dans le barrage promotion-relégation . Mais le Lausanne-Sport lui a volé la vedette, car, lui, il jouera en Super League la saison prochaine. Cette phrase a parcouru son chemin depuis juillet dernier, où on l’associait le plus souvent à une évidence. Elle est passée par le doute, pas mal de galères, l’emploi du conditionnel trop fréquemment au goût de beaucoup. Jusqu’à ce samedi 27 mai, où elle est devenue une vérité que personne ne pourra enlever au LS. Même s’il a fallu souffrir une dernière fois pour tenir le point du match nul à Aarau (2-2) lors de l’ultime journée. Le point de l’ascension.

«Finissons en beauté cette saison. Ce soir c’est la promotion!» Jusqu’au bout et cette banderole déployée à l’arrivée des joueurs samedi, les plus fervents supporters du Lausanne-Sport auront fait preuve de continuité et de bienveillance envers leur équipe cette saison. Certains y liront peut-être une façon polie d’évoquer l’exercice peu spectaculaire du LS, mais la banderole ne le dit pas. À l’heure du bilan, s’être réconcilié avec cette frange de son public fera nécessairement partie des réussites du club.