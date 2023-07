Football: Lausanne-Sport s’incline au bout du temps additionnel

Mais le changement le plus intéressant, côté vaudois, était la manière avec laquelle le néopromu a entamé la rencontre. Positionnés hauts dans le terrain et agressifs, les Lausannois gênaient d’emblée des Bernois – certes loin de leur meilleur niveau – qui ne s’attendaient peut-être pas à tant d’irrévérence. Une belle attitude qui permettait à Sanches (2e), Ilie (5e et 16e) et Husic (17e) de montrer à YB qu’ils ne s’étaient pas déplacés pour se satisfaire de jouer les faire-valoir. Et même si Rieder, par deux fois (31e et 34e), manquait de peu d’ouvrir le score, le LS conservait son calme et cette envie de titiller son adversaire.