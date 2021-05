Football - Lausanne-Sport: spectacle à retardement

Stjepan Kukuruzovic et les Vaudois ont mis du temps à entrer dans le match.

La grève a duré une demi-heure. En solidarité avec Giorgio Contini? C’est irréaliste de le penser, soyons sérieux. Quoi qu’il en soit, au lendemain de l’annonce de la non - prolongation de leur entraîneur au-delà de la fin de saison, les joueurs du Lausanne-Sport ont connu mille peines à se remettre aux choses sérieuses sur le terrain. Un contexte qui n’était pas pour favoriser l’entrée dans le onze de Marc Tsoungui, sa première titularisation de la saison (en défense centrale).

Alors Lausanne, presque logiquement, a sombré pendant qu’il s’oubliait face à Zurich. Une déviation malencontreuse de Moritz Jenz dans son propre but (sur un centre-tir de Toni Domgjoni), une reprise victorieuse d’Antonio Marchesano qui tra î nait au bon endroit lorsque Mory Diaw a relâché un coup franc surpuissant de Benjamin Kololli: si le LS pensait que ce Zurich mal en point ne profiterait pas des aubaines laissées, il se plantait lourdement. 0-2 après moins d’un quart d’heure.

Une dizaine d’occasions

Un excellent relais d’Hicham Mahou avec Cameron Puertas a ouvert la voie. La première d’une dizaine d’occasions souvent nettes. Parmi elle s , le penalty qui a permis à Stjepan Kukuruzovic d’inscrire le 1-2 (52e, obtenu par Evann Guessand). Celle qui aurait dû offrir l’égalisation aux Vaudois soixante secondes plus tard (tir trop croisé d’Hicham Mahou). Celle qui aurait pu leur permettre de prendre les devant s dans la foulée (poteau de Jonathan Bolingi).

Finalement, en partant de presque rien, Lausanne aura fait beaucoup. Sa patience a été récompensée, après s’être cassé les dents contre un bloc regroupé qui n’avait plus qu’à défendre. Le LS a pris les risques nécessaires pour faire sortir les Zurichois, pour inséminer le doute dans l’esprit d’une équipe tout sauf sereine.

Le geste de Guessand

Entre enseignements, buts et spectacle, ce duel aura en fin de compte été des plus riches. Au rayon spectacle, il faut évidemment ajouter la fabuleuse aile de pigeon d’Evann Guessand. Comme un symbole, Giorgio Contini aurait pu sortir le Français quelques secondes avant sa prouesse. Il a retenu Rafik Zekhnini encore un peu à côté de lui. Et là, dans un dernier souffle, Evann Guessand a eu ce geste génial sur un centre d’Hicham Mahou. L ’ inspiration qui a valu le 2-2 (75e, score final).