Concours : Lausanne sur Mer fête ses 20 ans

À cette occasion, reporte deux bons pour une activité nautique à choix

Chaque jour des activités nautiques phares :

Paddle, paddle géant, ski-nautique et wakeboard

Initiation à l'apnée et mermaiding les dimanches (4.7, 11.7, 18.7, 15.8) à 15h, 16h15, 17h30 et 18h45

Cours de surf tous les jeudis et samedis à 15h et 16h15

Waterpolo le 17 juillet à 15h, 16h15, 17h30 et 18h45

Aviron le 13 août à 15h, 16h15, 17h30 et 18h45