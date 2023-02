Hockey sur glace: Lausanne surpris par un Ajoie ultra-réaliste

T.J. Brennan et Guillaume Asselin se congratulent. Ils viennent de jouer un bien mauvais tour au LHC.

Lausanne a vécu un nouveau déplacement très compliqué à Porrentruy samedi soir. Dix semaines après la fête de tirs remportée par la formation vaudoise, cette dernière n’est, cette fois, pas parvenue à prendre la mesure d’Ajoie (défaite 2-1 ap). L’équipe de Julien Vauclair a signé son troisième succès de rang en National League, alors que celle de Geoff Ward a signé une bien mauvaise opération dans la course à la 10e place.

Si le dernier affrontement sur la glace ajoulote entre ces deux mêmes équipes avait accouché d’un véritable feu d’artifices (5-6 ap), le scénario de cet ultime duel entre Jurassiens et Vaudois a été bien moins prolifique. La faute à la grande performance dans la cage des Vouivres de Damiano Ciaccio, auteur de 47 arrêts et titulaire malgré l’énorme prestation réalisée par Tim Wolf vingt-quatre heures plus tôt à Ambri. Mais aussi en raison de l’incapacité des hommes de Julien Vauclair à se montrer dangereux de l’autre côté de la glace. Mais leurs 16 tirs cadrés ont finalement suffi.