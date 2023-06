Basketball: Lausanne, terre d’accueil du Mondial 2025 avec les meilleurs jeunes

Ce Mondial M19 rassemble les meilleures équipes mondiales tous les deux ans. Depuis plus de quarante ans, cette compétition sert de vitrine pour les stars montantes en quête d’exposition pour préparer leur arrivée dans les plus grandes ligues (NBA, EuroLeague, Basketball Champions League). La dernière finale a vu s’affronter les Etats-Unis de Chet Holmgren et Jaden Ivey, respectivement 2e et 5e choix de la draft 2022, et la France du prodige français Victor Wembanyama, premier de la draft il y a dix jours.