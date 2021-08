Vaud : Lausanne tient sa promesse faite aux femmes et engage une guette

C’est du jamais vu depuis 1405. Le 16 août, la première guette de l’histoire a pris ses fonctions à la Cathédrale de Lausanne pour scander les heures de 22h à 2h.

A l’occasion de la grève des femmes du 14 juin 2019, promesse avait été faite par la Ville de féminiser le poste de guet dès que l’occasion se présenterait. Deux ans plus tard, suite au départ d’un guet auxiliaire, un processus de remplacement a été mis en place et a permis de tenir cet engagement. Cassandre Berdoz a pris ses fonctions le 16 août 2021, comme guette auxiliaire.

Première mondiale?

Aujourd’hui, les guets sont actifs dans 63 villes européennes situées dans 9 pays, dont la Suisse où ils évoluent à Schaffhouse, Bischofszell, Stein am Rhein et Lausanne. Si l’on en croit la guilde européenne des veilleurs et gardiens de nuit, il semblerait que, mis à part quelques remplacements épisodiques, cette fonction n’ait jamais été officiellement ouverte à une femme. Lausanne fait donc œuvre de pionnière en matière d’égalité.

«Aussi loin que je me souvienne, cette tradition me fascine et j'ai toujours voulu être guette»

Cassandre Berdoz, Lausannoise de naissance, habitant et travaillant à Lausanne, va donc marquer l’histoire de son empreinte en devenant, selon toute vraisemblance, la toute première guette remplaçante d’Europe. «Aussi loin que je me souvienne, cette tradition me fascine et j'ai toujours voulu être guette; depuis mon enfance j’ai le rêve secret d’en faire partie, c'est donc un rêve qui se réalise et beaucoup d’émotions», confie la principale concernée.