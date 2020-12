Luca Boltshauser, titularisé devant les filets vaudois à la place de Tobias Stephan, n’a pas été accompagné par la réussite sur l’ouverture du score zougoise. Le tir de l’attaquant Dario Simion a en effet rebondi sur le défenseur des Lions Justin Krueger avant de filer dans le but (6e, 0-1). Côté vaudois, Floran Douay et Benjamin Antonietti se sont créé les deux meilleures occasions de la première période, sans toutefois parvenir à déjouer le gardien international Leonardo Genoni.

Belle triangulation

Les Lions ont égalisé à la mi-match sur une contre-attaque conclue par une triangulation de toute beauté entre Charles Hudon, Brian Gibbons et Denis Malgin à la conclusion (30e, 1-1). Les hommes de Craig McTavish sont montés en puissance mais se sont heurtés à un Genoni en grande forme. Les Zougois ont repris l’avantage en troisième période. Une fois encore, c’est un défenseur du LHC qui a malencontreusement dévié le puck au fond de ses propres filets sur un tir du Tchèque Jan Kovar (42e, 1-2). Quatre minutes plus tard, Kovar s’offrait un doublé en surprenant Boltshauser au premier poteau, depuis derrière la cage (46e, 1-3).

Les coups de canon de Genazzi

À la peine avec son powerplay ces derniers temps, le LHC a tout de même trouvé le moyen de se servir de ses unités spéciales. Une déviation de Lukas Frick sur un tir de Joël Genazzi a permis aux Lions de revenir à une longueur des Zougois (50e, 2-3). Dans les derniers instants, les Vaudois ont sorti leur gardien pour évoluer à six contre quatre (Grégory Hofmann était pénalisé). Joël Genazzi, alors que Genoni était masqué par Hudon, a égalisé à 3-3. Il restait 30 secondes au tableau d’affichage. Les Vaudois ont eu le dernier mot aux tirs au x but s : Bertschy et Genazzi ont converti leurs tentatives tandis que Boltshauser s’est montré à son avantage dans les buts. Vendredi, le LHC reçoit les ZSC Lions.