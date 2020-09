Exit les toilettes publiques à la turque de la capitale olympique. La ville de Lausanne veut rénover ses WC. Selon «24 heures» , de nouveaux aménagements avec cuvette font partie d’un programme de modernisation des édicules prévu entre 2021 et 2023 pour un coût de 2,6 millions de francs. Ce projet de modernisation comprend également, selon «24 heures», «les lavabos en acier émaillé ou en PVC et les urinoirs en rigole».

Les WC à la turque sont des toilettes avec un trou et deux repose-pieds antidérapants et qui s’utilisent en position accroupie. Si leur entretien est relativement facile et qu’elles ont la réputation d’être un peu plus hygiéniques et économiques pour une utilisation publique, ces toilettes rustiques ont la particularité d’être inconfortables.