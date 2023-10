Lausanne: Un bâtiment pour renforcer la sécurité de la gare

C’est un projet qui suscite la polémique, bien avant sa mise en œuvre. Présenté par ses détracteurs comme «un lieu de détention sous terre sans accès à la lumière naturelle» sur le site de la gare de Lausanne, le Centre de Compétences Sécuritaires est, selon les autorités vaudoises, un projet qui vise «la sécurité du personnel policier et des prévenus». Le Conseil d’Etat a annoncé jeudi une demande au Parlement d’un crédit d’un montant de 4'127'000 francs pour la réalisation de ce bâtiment de 2675 m². Réparti sur deux étages, l’édifice prévu sur l’aile Ouest de la gare va regrouper la police vaudoise, la police des transports et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Il disposera d’une cellule équipée d’une couchette et d’un WC, ainsi que de huit salles de garde à vue. Le démarrage des activités est prévu durant l’automne 2026.