Lausanne: Un groupe antidrogue va rétablir l’ordre à la Riponne

La ville de Lausanne prend au sérieux la récente dégradation de la situation à la Riponne et dans ses environs où il n’est plus rare de voir des toxicomanes se shooter dans la rue et en plein jour. Interviewé par «24 heures», Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal chargé de la sécurité a annoncé la création d’un nouveau groupe antidrogue appelé à rétablir l’ordre.