Lausanne : Uber tente de séduire les chauffeurs de taxi

Le secteur des taxis et des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) n’a pas fini de se transformer, et c’est toujours la guerre. À l’image du modèle genevois, Uber annonce qu’il lance désormais à Lausanne une version «taxi» de son application. Plusieurs villes alémaniques sont aussi concernées. Les chauffeurs professionnels indépendants pourront y offrir leurs services pour des courses tarifées au même prix que celles des taxis enregistrés chez la centrale officielle, Taxi Services, au moyen d’un compteur taximètre. Pour la société, il s’agit de proposer une offre de plus aux clients, à prix fixe, et un revenu supplémentaire pour les chauffeurs.