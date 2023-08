Travaux d’entretien ou rénovations: les gérances jouent sur les mots

«La gérance veut augmenter nos loyers en faisant passer des travaux d’entretien pour des travaux de rénovation. Mais j’avais déjà une salle de bains presque neuve, alors pourquoi?» s’insurge le locataire d’un immeuble des années 50, situé dans les hauts de Lausanne. Au début de l’été, lui et une quinzaine de voisins ont interpellé leur gérance sur les travaux en cours dans leurs appartements. Dans un courrier envoyé aux locataires, celle-ci parle de «rénovation complète des salles de bains, y compris des appareils». Pareil pour les cuisines, dont le chantier débutera fin septembre. Et le prix du loyer pour un 4-pièces pourrait augmenter de 110 à 130 francs par mois.

Où est la plus-value?

D’après ce Lausannois, qui a demandé des détails à la gérance sans en obtenir, les travaux en question concernent aussi les évacuations d’eau. «Ils doivent détruire les salles de bains et cuisines pour faire l’entretien des canalisations. Chez moi, le carrelage a changé, mais les modèles du lavabo et de la baignoire sont les mêmes», s’indigne celui qui cherche la plus-value.

Céline Fankhauser, avocate à la Chambre vaudoise immobilière, complète: «Pour évaluer la nature de travaux, on doit s’intéresser aux prestations supplémentaires qui sont offertes, à la qualité et pas qu’à l’esthétique.» Elle donne un exemple: «Si on répare des canalisations, c’est a priori de l’entretien, mais si on touche aux canalisations et qu’on en profite pour tout rénover, on peut retenir une plus-value dans un calcul global. Mais c’est au cas par cas.»