Lausanne: Une élue décrie la stigmatisation des collégiennes au ventre dénudé

Alors qu’en France l’interdiction du port de l’abaya en milieu scolaire suscite la polémique, les règlements scolaires sur la tenue vestimentaire dans les collèges lausannois suscitent également un débat sensible. Le Département vaudois de la formation incite les directions d’établissement à exiger une «tenue vestimentaire décente» tout en leur demandant d’éviter de stigmatiser les vêtements considérés comme féminins et de ne pas véhiculer l’idée que les vêtements ou le corps des filles sont responsables des distractions ou attitudes déplacées des garçons. Mais les interprétations divergent d’un établissement à un autre.

Une semaine après la rentrée scolaire vaudoise, l’élue socialiste lausannoise Séverine Graff vient de déposer une interpellation pour s’insurger que certains établissements accueillant des élèves de la 7P à la 11P «traquent avant tout les vêtements féminins». Elle cite notamment l’école de Villamont, qui interdit «les jupes au-dessus de la mi-cuisse, les décolletés, les ventres dénudés», celle des Bergières où «le dos et le ventre doivent être couverts et les sous-vêtements ne doivent pas être visibles» et l’établissement CF Ramuz, qui interdit les habits «provocants».