Lausanne : Une fuite de gaz sème la panique autour de la Clinique Cecil

Aucune personne de l’établissement n’a été incommodée. Par précaution, les pompiers étaient encore présents peu avant 18h pour ventiler les lieux. Le trafic a repris son cours normal vers 18h. L’incident a nécessité l’intervention de dix sapeurs-pompiers et d’une ambulance du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), un ingénieur spécialiste en produits chimiques de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) et six patrouilles de Police-secours.