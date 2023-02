Immobilier: Lausanne prévoit 130 millions de francs pour garantir des loyers modérés

Pas de mainmise sur le parc immobilier

À Lausanne, le loyer annuel moyen est de 245 fr. par m2. En cas de rachat et rénovation, il passe à 311 fr. «La moyenne des loyers des logements préemptés par la Ville est de 236 fr. par m2», selon Grégoire Junod. Par sa politique de logements abordables, la Ville intervient sur seulement 10% des loyers du parc immobilier. «Nous voulons poursuivre d’assurer la mixité sociale malgré le contexte tendu sur le marché du logement et la hausse des prix du chauffage et de l’électricité», indique la Ville. «Sur 339 cas de préemption, Lausanne a renoncé à 328 reprises», affirme Rolf Eberhard, délégué à la Commission immobilière. La capitale vaudoise rejette ainsi toute mainmise sur le parc immobilier.