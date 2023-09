Lausanne: Vaches en goguette à la sortie de l’autoroute

Les vaches fugueuses sont désormais basées dans le Gros-de-Vaud et non à Lausanne.

On prend les mêmes et on recommence! Dans la journée de vendredi, une scène cocasse a eu lieu vers le Service des autos avec une vingtaine de vaches en divagation sur la route. Elles ont pu être maîtrisées vers la Blécherette. Samedi soir, bis repetita: en sortant de l’autoroute, une lectrice-reporter a aperçu des vaches en déambulation sur la route. La jeune femme a immédiatement alerté la police. «Les vaches étaient vers le Stade de la Tuilière et se dirigeaient vers le Service des autos», précise la lectrice.