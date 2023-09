Il y aura 2 nouvelles zones de baignade à Lausanne en 2024

Alors que l’été touche bientôt à sa fin, les Lausannois ont déjà de quoi se réjouir pour la saison estivale 2024: la Municipalité a annoncé, dans un communiqué paru vendredi, vouloir aménager deux zones de baignade supplémentaires, au vu du succès de la Jetée de la Compagnie depuis 2019 et du Vieux-Port d’Ouchy . La Ville a débloqué un crédit de 1,8 million pour la réalisation de ces lieux.

Et l’emplacement des deux nouveaux projets lacustres est déjà connu. Le premier sera une plateforme en terrasse d’environ 130m² adossée au mur du quai du Vieux-Port d’Ouchy, avec un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’eau.

La deuxième zone de baignade s’étalera sur environ 400 m, le long du Quai d’Ouchy. Les baigneurs pourront y accéder via les escaliers déjà existants. Ce plan d’eau sera délimité par des bouées jaunes et sera exclusivement réservé aux nageurs. Les membres du Ski Nautique Club Lausanne devront, eux, pratiquer leurs activités plus au large.