Fermeture prolongée prévue pour assainir la piscine de Mon-Repos

Les mesures d’accompagnement pour les clubs, l’école et le public sont, elles aussi, prolongées jusqu’à la réouverture de la piscine.

Très mauvaise nouvelle pour les amateurs lausannois de baignade en intérieur: la piscine de Mon-Repos, fermée au printemps pour des travaux de rénovation et de modernisation, ne rouvrira pas ses portes avant septembre 2024. En cause, l’environnement fortement humide et chargé en chlore a corrodé la structure du bâtiment. «La direction du chantier de rénovation a immédiatement pris les mesures nécessaires pour garantir la sûreté de la structure», souligne Myriam Pasche, cheffe du service des sports. Selon une expertise, le montant des travaux des zones à assainir s’élève à environ 1,65 mio de francs. Une demande de crédit complémentaire devrait être soumise prochainement auprès du Conseil communal lausannois.